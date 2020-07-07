Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО, UPG и "Авантаж7"во вторник, 7 июля, повысили цены на бензины и дизтопливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на бензин А-92 и дизтопливо в сети ОККО повысились до 24,49 грн/л, на А-95 – до 25,49 грн/л, тем самым сравнявшись с уровнем цен на АЗС WOG, где топливо на 50 копеек за литр подорожало накануне.

Розничная сеть UPG после вчерашнего повышения на 30 коп./л, подняла цены на топливо еще на 50 копеек – до 21,1 грн за литр А-92, 22,1 грн – А-95 и 20,20 грн за литр дизтоплива.

На станциях "Авантаж7" бензин А-95 и дизтопливо подорожали до 18,45 грн/л, А-92 – до 17,45 грн/л.

Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango, Motto, Chipo, "Укр-Петроль", они повысили цены в пределах 7-50 копеек за литр на все виды топлива.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.