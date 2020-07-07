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Количество безработных перестало расти, но рабочие места перемещаются в "тень", – Петрашко

Количество безработных перестало расти, но рабочие места перемещаются в

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор

"Баланс по безработице контролируемый - не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. человек. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал Петрашко.

Министр считает контролируемой ситуацию с безработицей. С начала карантина трудоустроились 174 тыс. безработных.

"Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика - штука упрямая: количество безработных перестало расти", - отметил Петрашко.

"У нас другая проблема появляется - падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", - указал он.

Автор: 

безробіття (349) Петрашко Ігор (88)


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Количество безработных перестало расти,

Власти безразличны к безработным- у них лозунг- после нас хоть потоп! Продают ископаемые,зерно и прочие полуфабрикаты,а остальное не тревожит.
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07.07.2020 15:35 Відповісти

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