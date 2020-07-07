МБРР за год профинансировал 34 проекта украинских компаний

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) через государственный "Укрэксимбанк" в 2019 году профинансировал 34 субпроекта украинских экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса по проекту долгосрочного финансирования (ПДФ).

Об этом говорится в сообщении "Укрэксимбанка", передает БизнесЦензор.

"Реализация проекта продолжается, а масштабы увеличиваются. Все малые и средние предприятия, настроенные на экспорт, могут придать новый заряд своему бизнесу благодаря доступу к "долгому финансированию", - отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.

В рамках проекта профинансированы субпроекты предприятий различных отраслей, направленные как на приобретение оборудования и техники по инвестиционным проектам на срок от 36 месяцев, так и на пополнение оборотного капитала путем приобретения сырья и материалов на срок от 12 месяцев. Все субпроекты прошли экспертизу на соответствие критериям приемлемости по Проекту, в частности, требованиям по закупкам и экологического и социального менеджмента.

Гарантийное соглашение по совместному со Всемирным банком проекту ратифицировано в 2018 году. Средства займа объемом $150 млн доступны для кредитования украинских предприятий, в том числе путем предоставления кредитов коммерческим банкам для финансирования деятельности их клиентов.

МБРР является основным кредитным учреждением Всемирного банка и крупнейшим кредитором развивающихся стран со средним уровнем доходов на душу населения.

Указывается, что основной целью деятельности МБРР является финансовая и консультационная поддержка этих стран, направленная на уменьшение бедности и содействие устойчивому развитию, учитывая экологические и социальные требования современного общества.