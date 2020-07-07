Большинство посольств и консульств Украины за границей возобновили работу

105 из 116 заграничных дипломатических учреждений Украины полностью или частично возобновили работу.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы возобновляем работу заграничных дипломатических учреждений, посольств Украины и консульств Украины за границей. По состоянию на сегодня полностью или частично возобновлено консульских прием в 105 посольствах и консульствах. В целом их 116. То есть уже абсолютное большинство посольств и консульств возобновили свою работу по консульскому приему граждан, которая, напомню, была прекращена в связи в распространением пандемии и установлением запретов соответствующими странами", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что помощь украинцам за границей остается приоритетом, ведь есть не только путешествующие, но у украинцы уже находящиеся за границей, которые нуждаются в помощи, поддержке, оформлении документов и т.д.

"11 заграничных дипломатических учреждений, которые не возобновили еще работу, находятся в странах, где пандемическая ситуация является особо сложной, и потому мы не можем еще на данный момент возобновить полноценный консульский прием. Но как только такая возможность появится, мы это сделаем", – подчеркнул Кулеба.