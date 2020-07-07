Петрашко заметил конкуренцию среди банков за клиента по программе льготных кредитов

Банки впервые начали конкурировать за клиента по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На одном из совещаний недавно мы впервые услышали, что банки начали конкурировать за клиента. Такого на нашей памяти не было. У нас лидеры "Кредобанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк" – по заявкам, по выдаче – Кредобанк", – сказал Петрашко.

По его словам, после недавнего смягчения условий выдачи кредитов по этой программе банки ощутили рост заявок.

"Процесс пошел. Заявки от предпринимателей начали расти. Например, за неделю был рост на 60%", – отметил министр.

Общая сумма заявок на кредиты с начала года составила 8,7 млрд грн. Из них на рефинансирование – почти 4 млрд грн, указал Петрашко и добавил, что "коммерческие банки включились активнее, чем государственные".

"Денег в Фонде предпринимательства в расчете на год хватает на 30 млрд грн рефинансированных кредитов", – уточнил министр.

Как сообщалось, 17 июня Кабинет министров внес изменения в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, речь идет об очередных изменениях в программу льготных кредитов "5-7-9%" с целью расширения доступа предпринимателей к финансированию.

"Изменения касаются смягчения условий к обязательной прибыльности действующего бизнеса, снятия ограничений в части направлений использования средств, полученных субъектом предпринимательской деятельности, недопущения обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав по договору банковского вклада, снятия ограничения в отношении максимальной суммы кредита, приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков", – уточнил глава Минфина.