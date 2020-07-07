Минсоцполитики запустит автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи

В Украине создадут автоматизированную систему для ускорения прохождения таможенного контроля грузов, получивших статус гуманитарной помощи.

Об этом первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик сообщил во время встречи с представителями Таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Котика, уже разработан проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи", которым в частности предусматривается создание единой информационной системы Единого реестра получателей гуманитарной помощи и реестра признания грузов (товаров), средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, оказанных услуг гуманитарной помощью.

В министерстве ожидают, что введение в действие Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи позволит ввести надлежащий электронный обмен информацией между Минсоцполитики и Государственной таможенной службой и, как следствие, ускорить прохождение таможенного контроля гуманитарных грузов.

На первом этапе госпредприятием "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украиныˮ уже загружены данные из Единого реестра получателей гуманитарной помощи в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.