"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Киев-Лисичанск

"Укрзализныця" с 10 июля продлит до станции Попасная в Луганской области маршрут поезда №20/19 Киев-Лисичанск.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" уже получила соответствующее согласование Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - сказал Юрик.

Он также отметил важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

"Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности", - резюмировал руководитель "Укрзализныци".