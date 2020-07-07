Air France возобновит полеты в Украину с 13 июля

Авиакомпания Air France с 13 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину.

Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля-де-Голля и "Борисполь".

Первоначально полеты будут выполняться два раза в неделю во вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать возможные ограничения на транзит по пути в другие страны.

Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 13 июля:

AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, пятница

AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, пятница

Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 24 августа: