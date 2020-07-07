Air France возобновит полеты в Украину с 13 июля
Авиакомпания Air France с 13 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину.
Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.
Авиакомпания будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля-де-Голля и "Борисполь".
Первоначально полеты будут выполняться два раза в неделю во вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать возможные ограничения на транзит по пути в другие страны.
Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 13 июля:
- AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, пятница
- AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, пятница
Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 24 августа:
- AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, четверг, суббота
- AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, четверг, суббота
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