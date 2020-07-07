"Индустриалбанк" увеличил квартальную прибыль в 52 раза

Чистая прибыль "Индустриалбанка" (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 42 млн грн, что в 52,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (804 тыс. грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет банка, передает БизнесЦензор.

Чистый процентный доход за первый квартал составил 67,94 млн грн, что на 19,8% меньше, чем за первый квартал 2019 года, а комиссионные доходы сократились на 27,95% – до 28,08 млн грн.

В то же время чистый доход от курсовых разниц за отчетный период составил 52,34 млн грн против 7,96 млн грн в 2019 году.

Активы банка по итогам января-марта выросли на 0,85% – до 3,99 млрд грн, кредиты клиентам – на 1,72%, до 1,9 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 0,3% – до 2,69 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 0,5%, до 2,5 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте вырос на 3,3% – до 1,3 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 856,6 млн грн.

"Индустриалбанк" основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с "Экспресс-Банком".

По данным НБУ, на начало 2020 года основными акционерами банка прямо или опосредовано были Роза Дворецкая – 69,803131%, государство через НАК "Нафтогаз Украины" – 7,79148%, Александр Рабцун – 5,352989%, Артур Абдинов - 4,147696%, Игорь Дворецкий – 2,893568%, Елена Ланда – 2,677664% и Олег Кирилюк – 2,354455%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (4,313 млрд грн) "Индустриалбанк" занимал 29 место среди 75 действовавших в стране банков.