Минфин столкнулся с отсутствием спроса на гособлигации

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 7 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет всего 312,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, на аукционах министерство предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года.

Трехмесячный облигации были размещены на 291,51 млн грн, были удовлетворены все заявки. Средневзвешенная доходность по этим бумагам осталась неизменной – на уровне 7,24%.

В то же время от размещения 1-летних и 2-летних облигаций удалось привлечь лишь 5,12 млн и 16,52 млн грн соответственно ввиду отсутствия большего спроса. Снижение доходности по этим бумагам составило 20 базисных пунктов и 19 б. п. соответственно.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 июня аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 1,27 млрд грн при спросе 2,5 млрд грн, при этом снижение ставок по ценным бумагам прекратилось.

Напомним, по итогам предыдущего аукциона 23 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам.

Тогда наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года. Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 3,8 млрд грн и 1,1 млрд грн по средневзвешенной ставке 9,7% и 10,39% соответственно. ОВГЗ сроком обращения три года были размещены на 126 млн под 10,47% годовых.