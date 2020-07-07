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Минфин столкнулся с отсутствием спроса на гособлигации

Минфин столкнулся с отсутствием спроса на гособлигации

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 7 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет всего 312,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, на аукционах министерство предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года.

Трехмесячный облигации были размещены на 291,51 млн грн, были удовлетворены все заявки. Средневзвешенная доходность по этим бумагам осталась неизменной – на уровне 7,24%.

В то же время от размещения 1-летних и 2-летних облигаций удалось привлечь лишь 5,12 млн и 16,52 млн грн соответственно ввиду отсутствия большего спроса. Снижение доходности по этим бумагам составило 20 базисных пунктов и 19 б. п. соответственно.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 июня аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 1,27 млрд грн при спросе 2,5 млрд грн, при этом снижение ставок по ценным бумагам прекратилось.

Напомним, по итогам предыдущего аукциона 23 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам.

Тогда наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года. Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 3,8 млрд грн и 1,1 млрд грн по средневзвешенной ставке 9,7% и 10,39% соответственно. ОВГЗ сроком обращения три года были размещены на 126 млн под 10,47% годовых.

Автор: 

держборг (1090) Мінфін (2938) ОВДП (810)


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Кінчай батько торгувати бо вже нічим решту давати.
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07.07.2020 20:26 Відповісти
Просто народ смотрел "Свадьбу в Малиновке" и знает цену этим облигациям.Как сказал Попандуполо из Одессы:
- Бери сколько хочешь,я себе еще напечатаю!
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07.07.2020 20:41 Відповісти
Інвестори не вірять, що ця "влада" протримається в Україні довше 3х місяців...
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07.07.2020 21:39 Відповісти
А чего Зеля все не выкупил? Он ведь этими облигациями прикрывает плату от своих кураторов.
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08.07.2020 00:10 Відповісти
Т.е. через 3 месяца гривне будет амба.
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08.07.2020 09:04 Відповісти
а в чем прикол этих облигаций? 7% на 3 месяца это же гораздо больше любой депозитной ставки в банке, почему люди тогда не рвуться вкладывать в облигации?
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08.07.2020 09:09 Відповісти
7 % - это годовой процент, который есть в любом банке, потому и не рвутся
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08.07.2020 09:33 Відповісти
если годовые, то да.
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08.07.2020 10:37 Відповісти
Не правда ли, удивительно?
Всего лишь сняли главу Центробанка страны, а отчего-то гособлигации покупать не хотят...
Загадка, мать вашу!
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08.07.2020 11:37 Відповісти

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