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Lufthansa сократит 20% руководящих позиций и 1000 административных сотрудников

Lufthansa сократит 20% руководящих позиций и 1000 административных сотрудников

Lufthansa 7 июля объявила о дополнительных мерах реорганизации, в том числе о сокращении 20% руководящих должностей и 1000 административных сотрудников, в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Lufthansa сообщила, что также вдвое сократит объем инвестиций в обновление флота, при этом в финансовый план будет включена закупка до 80 новых самолетов для парка группы в период до 2023 года.

Акционеры Lufthansa в июне поддержали план спасения авиакомпании в размере 9 млрд евро ($10 млрд), который должен позволить флагманскому немецкому авиаперевозчику избежать краха из-за пандемии коронавируса.

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