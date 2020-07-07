"Укрзализныця" возобновила движение еще 10 электричек в Киев

"Укрзализныця" продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Пять из восстановленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице. В частности, это поезда: №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11), №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34).

Кроме того, назначены пригородные поезда: №6016 Фастов - Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43) №6814 Киев-Волынский - Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22) №6823 Яготин - Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28) №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38), №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08) №6506 Плавни - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09) №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.