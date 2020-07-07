США могут запретить стремительно набирающую популярность китайскую соцсеть TikTok

Власти США "определенно рассматривают" возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью Fox News, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа, – ред.), но это то, что мы рассматриваем", – сказал Помпео.

Американские законодатели ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их заботят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

Как отмечает агентство, приложение, недоступное в Китае, но принадлежащее базирующейся в КНР компании ByteDance, пытается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории.

Ремарки Помпео стали продолжением противостояния крупнейших мировых экономик, начавшегося с торговой войны почти два года назад и усугубившегося действиями китайских властей в Гонконге и вспышкой коронавируса.

Ранее из-за конфликта на индийско-китайской границе Индия запретилп TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.