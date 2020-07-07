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США могут запретить стремительно набирающую популярность китайскую соцсеть TikTok

США могут запретить стремительно набирающую популярность китайскую соцсеть TikTok

Власти США "определенно рассматривают" возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью Fox News, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа, – ред.), но это то, что мы рассматриваем", – сказал Помпео.

Американские законодатели ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их заботят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

Как отмечает агентство, приложение, недоступное в Китае, но принадлежащее базирующейся в КНР компании ByteDance, пытается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории.

Ремарки Помпео стали продолжением противостояния крупнейших мировых экономик, начавшегося с торговой войны почти два года назад и усугубившегося действиями китайских властей в Гонконге и вспышкой коронавируса.

Ранее из-за конфликта на индийско-китайской границе Индия запретилп TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.

Автор: 

Держдепартамент США (110) США (4920) соціальні мережі (760) Помпео Майк (12) TikTok (54)


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