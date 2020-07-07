Шмыгаль предложил привлечь к дискуссии с НБУ по инфляции Минэкономики и Минфин

Уровень инфляции и курс валют должны быть предметом дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе виртуального круглого стола "Украинские реформы: Что дальше", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% – это, с одной стороны, очень хорошо, это стабильность. Но с другой стороны, это несколько подсушивает и охлаждает экономику. Поэтому предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее бывший глава НБУ Яков Смолий рассказал о требованиях министра экономики Игоря Петрашко девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет, а также стимулировать рост цен.

"На одном из совещаний с участием президента премьер-министра, министров, советников президента, действующий министр экономики (Игор Петрашко, – ред.) отметил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетен курс доллара к гривне – 29 или 30. Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% +/- 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не на профессиональном уровне", – сказал Смолий.

"Мы снова возвращаемся к "хотелкам". Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40. Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", – подчеркнул экс-глава НБУ.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономикеограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.