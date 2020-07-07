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"Ощадбанк" снизил ставки по ипотеке до 13,5% годовых

Государственный "Ощадбанк" снизил процентную ставку на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка", передает БизнесЦензор.

Кроме того, "Ощадбанк" расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы "Конечно, 9,99": теперь кроме работников медицинской сферы ей могут воспользоваться государственные служащие, сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Важное преимущество ипотечных программ "Ощадбанка" – фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом. Клиент изначально может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им. Процентная ставка по заключенным кредитным договором не будет пересмотрена через год или два, она не зависит от стоимости депозитных ресурсов в течение срока пользования кредитом. Первоначальный взнос по определенным программам составляет от 20%", – сказано в сообщении.

"Ощадбанк" предоставляет кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, а также кредиты под ипотеку. Программы кредитования первичного рынка разрабатываются отдельно с каждым застройщиком.

Автор: 

іпотека (358) Ощадбанк (676)


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