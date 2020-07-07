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Зеленский признал нарушение антикоррупционного законодательства из-за дохода от облигаций

Зеленский признал нарушение антикоррупционного законодательства из-за дохода от облигаций

Президент Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

"Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", – констатирует пресс-служба президента.

"Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством", – сказано в сообщении.

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) ОВДП (810) електронне декларування (456) НАЗК (511)


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Кто его накажет, он же памятник!
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07.07.2020 19:28 Відповісти

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