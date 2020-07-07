"Приватбанк" подключил оплату через Google Pay для 12 тысяч онлайн-магазинов

Государственный "Приватбанк" подключил возможность приема платежей при помощи Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов и онлайн-сервисов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможную в личном кабинете мерчанта", – заявила руководительница направления диджитал-продуктов Кристина Кармазина.

По словам директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко, пользуясь Google Pay при оплате в интернет-магазинах, не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты.

Шоломко отметил, что это сократит время покупки и обеспечит безопасность как клиентов, так и онлайн-продавцов.

Отмечается, что, помимо платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (580,8 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.

LiqPay – платформа мгновенных платежей, которая используется для приема оплаты торговцами в сфере электронной коммерции, в числе которых MakeUp, Покупон, Jysk, АЛЛО, Intertop, Prom, Zakaz.ua.