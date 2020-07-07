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"Приватбанк" подключил оплату через Google Pay для 12 тысяч онлайн-магазинов

Государственный "Приватбанк" подключил возможность приема платежей при помощи Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов и онлайн-сервисов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможную в личном кабинете мерчанта", – заявила руководительница направления диджитал-продуктов Кристина Кармазина.

По словам директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко, пользуясь Google Pay при оплате в интернет-магазинах, не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты.

Шоломко отметил, что это сократит время покупки и обеспечит безопасность как клиентов, так и онлайн-продавцов.

Отмечается, что, помимо платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (580,8 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.

LiqPay – платформа мгновенных платежей, которая используется для приема оплаты торговцами в сфере электронной коммерции, в числе которых MakeUp, Покупон, Jysk, АЛЛО, Intertop, Prom, Zakaz.ua.

Автор: 

Google (589) магазин (265) Приватбанк (1784) платежі (325)


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07.07.2020 20:30 Відповісти
А зачем это надо? Разражают "дигитализированные" граждане копающиеся на кассах в своих телефонах,а когда докопались-у телефонов гаснет экран и чуваки опять лихорадочно в них копаются. Мода,блииин!
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08.07.2020 07:36 Відповісти
Можно погуглить что такое Google Pay и тогда станет понятно "зачем это надо" ("погуглить" - это задать вопрос в поисковой строке сайта google. com).

Такими темпами, глядишь и до PayPal лет через 20 дойдут.
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08.07.2020 10:48 Відповісти
Обьяcняю для особо " дигитализированных". Google Pay в том числе и система расчетов через платежные терминалы в магазинах. Только "особо модные" вместо использования обычной платежной карты,расчеты которой занимают секуду,достают из карманов опупенно моднячий телефон и задерживая всю очередь,долго и нудно в нем ковыряются в поисках и запуске искомого приложения. Патамуша в тусовке кореша не поймут как пацан может использовать пластиковую карту и не имеет "бабки в телефоне".
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08.07.2020 12:24 Відповісти
наоборот,там нечего копаться,приложил телефон к терминалу и всё...
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08.07.2020 12:52 Відповісти
Ребята,мне в конечном итоге все равно чего там с телефоном надо делать-разблокировать,палец в него совать,или вообще ничего. Я всего лишь описываю ситуацию. Когда спешишь,а чвень перед тобою по пять минут ворожит с телефоном и задерживает всех.
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08.07.2020 13:05 Відповісти
Ну, чтоб расплатиться телефоном как раз ничего делать и не нужно, кроме как разблокировать его и приложить к терминалу. А я вот зато регулярно наблюдаю на кассе людей подолгу ищущих бумажные деньги, потом какуюто мелочь для кассира или ковыряющихся, потому, что пароль от карты забыли и тд. Так что ГогольПэй однозначно рулит (если у пользователя прямые руки), а если руки кривые то и с кэшем и пласт. картой проблемы.
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08.07.2020 13:12 Відповісти
Ага, тому кто роется за мелочью-дай телефон с разблокировкой от отпечатка пальца. Проклянем того,кто вообще эти телефоны придумал.
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08.07.2020 13:43 Відповісти
Отож. Вывод для меня такой: ГогольПэй - вещь хорошая, и карта с ПэйПасом тоже, но есть криворукие юзвери...
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08.07.2020 15:07 Відповісти

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