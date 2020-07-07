Нацбанк досрочно объявил второй аукцион на своп процентной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) проведет второй аукцион своп процентной ставки среди банков 15 июля, хотя изначально его проведение планировалось в августе.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона – 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

"Учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные договоры о проведении процентного свопа с Национальным банком, принято решение не откладывать проведение второго аукциона по август, как планировалось ранее", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля, в нем приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.