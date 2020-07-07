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Нацбанк досрочно объявил второй аукцион на своп процентной ставки

Нацбанк досрочно объявил второй аукцион на своп процентной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) проведет второй аукцион своп процентной ставки среди банков 15 июля, хотя изначально его проведение планировалось в августе.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона – 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

"Учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные договоры о проведении процентного свопа с Национальным банком, принято решение не откладывать проведение второго аукциона по август, как планировалось ранее", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля, в нем приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.

Автор: 

аукціон (1342) НБУ (9308) ставки (215)


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