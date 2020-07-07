Мировой спрос на нефть еще не достиг своего пика, – глава МЭА

Глобальный спрос на нефть, вероятно, восстановится до предпандемического уровня вопреки прогнозам, что вирусный кризис уже спровоцировал структурное снижение мирового потребления нефти.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Большинство рыночных обозревателей ожидают, что мировой спрос на нефть восстанавливается до уровня 2019 года - около 100 млн баррелей в сутки (б/с) - в течение следующих двух лет. При этом в 2020 году падение спроса может достигнуть 8-9 млн б/с. Однако на прошлой неделе норвежский консалтинг DNV GL заявил, что спрос на нефть, возможно, уже достиг пика, поскольку пандемия коронавируса меняет привычные устои жизни и ускоряет глобальный переход на низкоуглеродистые возобновляемые источники энергии.

Когда Бироля спросили, считает ли он, что мир уже прошел пиковый спрос на нефть, глава МЭА ответил: "Если спрос на нефть снова достигнет 100 млн б/с, я не удивлюсь. А при устойчивом выздоровлении [мировой экономики] я не удивлюсь, если спрос будет еще выше".

По мере того, как мировая экономика восстанавливается после отмены блокировок, политические партии, лидеры бизнеса и экологические группы призывают к более благоприятной для климата энергетической политике, направленной на изменение поведения и ускорения перехода от ископаемого топлива к безуглеродному. Однако Бироль скептически относился к тому, что ожидаемые долгосрочные изменения в поведении, такие как более удаленная работа и уменьшение поездок на работу, в будущем окажут значительное влияние на спрос на нефть.

"Некоторые [рыночные обозреватели] говорят, что спрос на нефть падает, потому что мы меняем свой образ жизни. Я в этом не совсем уверен. Сама по себе удаленная работа не приведет к снижению спроса на нефть. Нам понадобится правильная политика", - сказал Бироль.

В своем июньском отчете по нефтяному рынку МЭА сообщило, что по итогам 2021 года ожидает восстановления спроса до уровня 97,4 млн б/с. Это на 2,4 млн б/с ниже уровня 2019 года.

Согласно актуальным прогнозам S&P Global Platts Analytics, мировой спрос на нефть на период до 2040 года будет примерно на 3 млн б/с ниже, чем ожидалось до начала пандемии COVID-19. При этом максимальный спад придется на авиационное и морское топливо.

В начале июля норвежская компания DNV GL, которая консультирует по вопросам управления рисками и технологиями как нефтяные компании, так и компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, заявила, что в 2019 году мировой спрос на нефть, вероятно, достиг пикового уровня.

"Длительные изменения в поведении, связанные с путешествиями, поездками на работу и самой работой, приведут к снижению потребления энергии и уменьшению спроса на ископаемое топливо в транспортном секторе", - говорится в докладе DNV GL, посвященном воздействию пандемии на нефтяной рынок.