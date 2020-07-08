Экспорт зерновых за год составил рекордные 57 миллионов тонн

По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает БизнесЦензор.

Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых кукурузы - 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн, ржи - 8,2 млн тонн, ячменя - 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых - 791 тыс. тонн.

Муки экспортировано 334,2 тыс. тонн, из которых пшеничная мука или смесь пшеницы и ржи - 331,7 тыс. тонн, муки других зерновых культур - 2,5 тыс. тонн.

Как сообщал БизнесЦензор, Украина за 2018/2019 маркетинговый год экспортировала 49,74 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем за 2017/18 МГ. В частности, Украина экспортировала 29,8 млн тонн кукурузы (+68%), 15,6 млн тонн пшеницы (-9%), 3,6 млн тонн ячменя (-16%).

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.