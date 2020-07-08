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Новини
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Экспорт зерновых за год составил рекордные 57 миллионов тонн

Экспорт зерновых за год составил рекордные 57 миллионов тонн

По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает БизнесЦензор.

Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых кукурузы - 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн, ржи - 8,2 млн тонн, ячменя - 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых - 791 тыс. тонн.

Муки экспортировано 334,2 тыс. тонн, из которых пшеничная мука или смесь пшеницы и ржи - 331,7 тыс. тонн, муки других зерновых культур - 2,5 тыс. тонн.

Как сообщал БизнесЦензор, Украина за 2018/2019 маркетинговый год экспортировала 49,74 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем за 2017/18 МГ. В частности, Украина экспортировала 29,8 млн тонн кукурузы (+68%), 15,6 млн тонн пшеницы (-9%), 3,6 млн тонн ячменя (-16%).

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.

зерно (1870) експорт (3837) зернові (1152) кукурудза (108)


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Топ коментарі
+6
"Украина экспортировала за год рекордные 57 миллионов тонн зерновых" - в том числе те которые из госрезерва пропали или те отдельно?
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08.07.2020 09:29
+3
Ай "молодці". Весь світ зупинив пордаж зерна, через небезпеку голоду, а ці продають і пишаються. Для них чорне, це біле. Це що підготовка до 32-33 р.р.?
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08.07.2020 10:33
+1
Яке неймовірне "щастя"! Україна експортує кормові та технічні культури за рахунок постійного скорочення виробництва молока, мяса, овочів, фруктів. За бугром, з нашої кормової пшениці. хліб не жеруть, її в основному використовують на виробництво комбікормів, які потім... імпортують в Україну! Які неймовірні успіхи!
Не те що в якійсь там задрипаній Польщі де землі вдвічі менше 19 млн га (проти 40 в Україні) а валовий сільгосп-продукт в чотири рази вищий. Там правда такі надзвичайно "вигідні" технічно-кормові зернові з усього масиву земель, на експорт не женуть але-ж і їхні косюки-бахматьки-сольські на власних яхтах теж не плавають ...
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08.07.2020 10:43
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"Украина экспортировала за год рекордные 57 миллионов тонн зерновых" - в том числе те которые из госрезерва пропали или те отдельно?
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08.07.2020 09:29 Відповісти
То все миши!
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08.07.2020 15:12 Відповісти
Це за 2019-2020, тобто за врожайний 2019 рік. Окремої статистики за 2020 рік немає.
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08.07.2020 16:19 Відповісти
Ай "молодці". Весь світ зупинив пордаж зерна, через небезпеку голоду, а ці продають і пишаються. Для них чорне, це біле. Це що підготовка до 32-33 р.р.?
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08.07.2020 10:33 Відповісти
Яке неймовірне "щастя"! Україна експортує кормові та технічні культури за рахунок постійного скорочення виробництва молока, мяса, овочів, фруктів. За бугром, з нашої кормової пшениці. хліб не жеруть, її в основному використовують на виробництво комбікормів, які потім... імпортують в Україну! Які неймовірні успіхи!
Не те що в якійсь там задрипаній Польщі де землі вдвічі менше 19 млн га (проти 40 в Україні) а валовий сільгосп-продукт в чотири рази вищий. Там правда такі надзвичайно "вигідні" технічно-кормові зернові з усього масиву земель, на експорт не женуть але-ж і їхні косюки-бахматьки-сольські на власних яхтах теж не плавають ...
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08.07.2020 10:43 Відповісти
Польщі трохи легше, бо в них доступ на ринок ЄС скоріш за все не обмежений як у нас. А нам доводиться продавати те, що беруть. Але звісно це не виключає необхідності зросту доданої вартості експорту с/г
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08.07.2020 10:54 Відповісти
К сожалению, ассоциация с ЕС превратила Украину в чистый сырьевой придаток мира.
О полноценном сотрудничестве на взаимовыгодных условиях речи не идет.
Функционеры ЕС очень прагматично и даже цинично подходят к Украине. А наши президенты все подписывают. https://www.youtube.com/watch?v=I4oMTUwMfNE&feature=push-u-sub&attr_tag=XLB6egk6Q5nvbRdl%3A6 Все хорошо, прекрасная маркиза... Не добрый вечер.
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08.07.2020 11:04 Відповісти
Да, да!
Только плечом к плечу с братской Расией, в Евроазиатском Саюзе, мы сможем противостоять проискам Запада!
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08.07.2020 11:10 Відповісти
Украина экспортировала за год рекордные 57 миллионов тонн зерновых - Цензор.НЕТ 9256
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08.07.2020 11:55 Відповісти
почему все продают сырьем??? нужно делать продукцию готовую и алкоголь и еду и т.д. И продавать с добавленой стоимостью!
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08.07.2020 13:45 Відповісти
Добавляй не добавляй, а купят то что пользуются спросом, сколько б вы не добавляли.
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08.07.2020 16:55 Відповісти
Щось цих зелених щурів давно пора потруїти.
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08.07.2020 13:51 Відповісти
К большому сожалению хохлы это большая и вонючая нация , засравшая своим дерьмом все посадки и леса и требующая места в евросоюзе ,ибо там еще не все засрано. Патриотам слюной не брызгать.Для начала приберите за собой дерьмо .
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08.07.2020 16:57 Відповісти
ну да , тебе канечно из орловских ибеней оно - видней, где и у кого засрано...
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08.07.2020 17:19 Відповісти
хлеб "Александровский" - 7 грн. (при Порохе)
хлеб "Александровский"- 14 грн. (при Зеленском)
шо, зебилы, скажете - мыши зерно съели?
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08.07.2020 17:17 Відповісти

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