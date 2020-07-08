Экспорт зерновых за год составил рекордные 57 миллионов тонн
По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает БизнесЦензор.
Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых кукурузы - 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн, ржи - 8,2 млн тонн, ячменя - 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых - 791 тыс. тонн.
Муки экспортировано 334,2 тыс. тонн, из которых пшеничная мука или смесь пшеницы и ржи - 331,7 тыс. тонн, муки других зерновых культур - 2,5 тыс. тонн.
Как сообщал БизнесЦензор, Украина за 2018/2019 маркетинговый год экспортировала 49,74 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем за 2017/18 МГ. В частности, Украина экспортировала 29,8 млн тонн кукурузы (+68%), 15,6 млн тонн пшеницы (-9%), 3,6 млн тонн ячменя (-16%).
Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.
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Не те що в якійсь там задрипаній Польщі де землі вдвічі менше 19 млн га (проти 40 в Україні) а валовий сільгосп-продукт в чотири рази вищий. Там правда такі надзвичайно "вигідні" технічно-кормові зернові з усього масиву земель, на експорт не женуть але-ж і їхні косюки-бахматьки-сольські на власних яхтах теж не плавають ...
О полноценном сотрудничестве на взаимовыгодных условиях речи не идет.
Функционеры ЕС очень прагматично и даже цинично подходят к Украине. А наши президенты все подписывают. https://www.youtube.com/watch?v=I4oMTUwMfNE&feature=push-u-sub&attr_tag=XLB6egk6Q5nvbRdl%3A6 Все хорошо, прекрасная маркиза... Не добрый вечер.
Только плечом к плечу с братской Расией, в Евроазиатском Саюзе, мы сможем противостоять проискам Запада!
хлеб "Александровский"- 14 грн. (при Зеленском)
шо, зебилы, скажете - мыши зерно съели?