"Укрзализныця" заключила договоры на поставку 63 миллионов кубометров газа

АО "Укрзализныця" заключила договоры на поставку 63 млн куб. м. природного газа с ООО "Газовая компания "Инвестсервис" и ООО "Юг-Газ" по результатам открытых торгов в системе ProZorro с возможностью ежемесячного пересмотра цены относительно средневзвешенных цен Украинской энергетической биржи.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Компания еще раз подчеркивает, что стоимость газа по результатам тендера совершенно не означает окончательную цену, которую компания заплатит поставщикам на момент поставки, поскольку это прогнозная средняя цена на весь срок действия договоров на запланированные объемы", - сообщает "Укрзализныця".