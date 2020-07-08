В Украине за сутки выявлено более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки по состоянию на 8 июля выявлено 807 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга эпидемии коронавируса СНБО Украины, передает БизнесЦензор.

Всего в Украине обнаружено 50414 случаев коронавируса. Из них 1306 – летальных исходов, 23119 человек выздоровели, 25898 человек продолжают болеть. Подозрение на коронавирус у 97356 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 6562, Киеве – 5779, Черновицкой области – 5051, Ривненской области – 4304, Закарпатской области – 3533, Киевской области – 2853.