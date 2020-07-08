БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
268 0

В Украине за сутки выявлено более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки по состоянию на 8 июля выявлено 807 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга эпидемии коронавируса СНБО Украины, передает БизнесЦензор.

Всего в Украине обнаружено 50414 случаев коронавируса. Из них 1306 – летальных исходов, 23119 человек выздоровели, 25898 человек продолжают болеть. Подозрение на коронавирус у 97356 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 6562, Киеве – 5779, Черновицкой области – 5051, Ривненской области – 4304, Закарпатской области – 3533, Киевской области – 2853.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 