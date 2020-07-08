Ryanair запускает 16 новых направлений в Украину
Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) объявляет о 16 новых направлениях между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Как сообщила пресс-служба компании во вторник вечером, начиная с конца октября 2020 года, лоукостер планирует пополнить свое расписание рейсами:
- из Харькова в Милан (Бергамо), два раза в неделю;
- из Киева в Милан (Бергамо) – четыре раза, Катанию - два раза, Болонью – три раза и Рим (Фьюмичино) – пять раз;
- из Львова в Милан (Бергамо) – два раза, Болонью – два раза и Рим (Фьюмичино) – два раза;
- из Одессы в Милан (Бергамо) – два раза, Болонью – два раза и Рим (Фьюмичино) – два раза.
Кроме того, в рамках расписания на лето 2021 года авиакомпания анонсирует пять новых маршрутов из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию (Тревизо) – по два раза в неделю, а также увеличение частоты рейсов из Львова в Милан (Бергамо) и Рим (Фьюмичино) до четырех раз.
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