Ryanair запускает 16 новых направлений в Украину

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) объявляет о 16 новых направлениях между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник вечером, начиная с конца октября 2020 года, лоукостер планирует пополнить свое расписание рейсами:

- из Харькова в Милан (Бергамо), два раза в неделю;

- из Киева в Милан (Бергамо) – четыре раза, Катанию - два раза, Болонью – три раза и Рим (Фьюмичино) – пять раз;

- из Львова в Милан (Бергамо) – два раза, Болонью – два раза и Рим (Фьюмичино) – два раза;

- из Одессы в Милан (Бергамо) – два раза, Болонью – два раза и Рим (Фьюмичино) – два раза.

Кроме того, в рамках расписания на лето 2021 года авиакомпания анонсирует пять новых маршрутов из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию (Тревизо) – по два раза в неделю, а также увеличение частоты рейсов из Львова в Милан (Бергамо) и Рим (Фьюмичино) до четырех раз.