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Черногория отменила сдачу теста на коронавирус для украинских туристов

Черногория отменила сдачу теста на коронавирус для украинских туристов

Черногория упростила въезд для украинцев, отменив требование о сдаче теста на коронавирус, сообщило посольство Украины в Черногории.

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории сообщает БизнесЦензор.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования", - сообщает посольство.

На сайте Института общественного здоровья Черногории Украина находится в списке стран, из которых въезд в Черногорию возможен без дополнительных ограничений в отношении Covid-19.

Посольство Украины уточняет, что по прибытию в Черногорию из Сербии (даже в случае транзитного проезда) в обязательном порядке проводится 14-дневная обсервация в карантинном учреждении.

"Поэтому в случае необходимости планирования автомобильного путешествия, просим использовать маршруты через Хорватию и Венгрию с обязательным предварительным ознакомлением о правилах транзита этими странами", - сообщает посольство.

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