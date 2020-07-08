Объем покупки валюты населением вернулся на уровень до введения карантина, – НБУ

Объем продажи населением наличной валюты в июне 2020 года превысил объем покупки на $177,35 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора, в июне по сравнению с маем текущего года украинцы увеличили продажу валюты в 1,4 раза – до $1,28 млрд в эквиваленте, покупку – на 28,3%, до $1,1 млрд в эквиваленте.

Кроме того, в июне покупка валюты населением почти вернулась к уровню "докоронавирусного" февраля и отставала от февральского показателя на 5,3%, продажа – на 12,1%.

В целом по итогам шести месяцев 2020 года объем продажи наличной валюты превалировал над объемом покупки Разница между ними составила $748,2 млн. В частности, в мае украинцы продали на $48,5 млн больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.

Как сообщалось, по данным НБУ, в мае по сравнению с апрелем украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% – до $908,8 млн в эквиваленте, а покупку – на 16,8%, до $860,2 млн в эквиваленте.

После введения карантина в апреле украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты, по сравнению с мартом текущего года, – до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно. При этом объем продажи населением наличной валюты в апреле 2020 года превысил объем покупки на $50,9 млн.