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В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине

В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине

Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям опубликовал законопроект о финансировании обороны на 2021 год, в котором предложил увеличить военную помощь Украине на $25 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"275 миллионов долларов США для Инициативы по содействию безопасности Украины, на 25 миллионов долларов больше, чем в запросе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Комитета во вторник.

Также отмечается требование о том, что министр обороны должен информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в ассигнованиях.

В целом, законопроект предусматривает $694,6 млрд дискреционных расходов на финансирование обороны США в 2021 году, "на защиту страны от возникающих угроз, подготовку к будущим вызовам и удовлетворение потребностей военнослужащих и семей военнослужащих".

Конгрес США (103) США (4924)


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давно пора! а то жавелины ржавеют надо пополнять арсенал маскаляки все наступать не хотят! а старые жавы которые ржавые продать как Молот в Дыру хай стреляюць!
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08.07.2020 11:47 Відповісти
ты зебильная нечисть.
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08.07.2020 12:17 Відповісти
Базу, базу хочаб одну!!!
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08.07.2020 12:40 Відповісти

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