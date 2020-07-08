Цены на строительные работы выросли с начала года на 1,2%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2020 года возросли на 1,2% по сравнению с январем-маем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, с начала года цены возросли в жилом строительстве, однако снизились в сегменте нежилых зданий и инженерных сооружений. Так, в жилом строительстве рост составил 4,2%, тогда как падение в нежилом – 0,2%, в инженерном – 0,3%.

В мае-2020 к маю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 3,3%, в инженерном – на 1,1%. В то же время в нежилом строительстве снижение стоимости составило 1,3%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в мае по сравнению с апрелем стоимость работ по строительству жилых и нежилых зданий незначительно сократилась - на 0,2% и 0,3% соответственно, при этом в сегменте инженерных сооружений возросла на 0,5%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году - на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.