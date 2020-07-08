"Райффайзен Банк Аваль" пока оставит на удаленной работе 75% сотрудников

"Райффайзен Банка Аваль" разработал план поэтапного возврата сотрудников в офис, согласно которому сейчас проходит его первая стадия, при которой менее 25% персонала работает в офисе и не планирует переходить ко второй до августа, когда на рабочее место возвращается 35% персонала.

Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день 80% людей в центральном и операционном аппарате работают удаленно. Затем, при соблюдении определенных условий, будет 35%. Но уже теперь ясно, что к этой второй стадии до августа мы не перейдем. Будем на первой стадии, где 25% возвращается для исполнения критических функций, остальные продолжают работать удаленно", – сообщил глава правления банка.

По словам Писарука, в целом план включает четыре стадии в зависимости от динамики распространения коронавируса.

Кроме того, он напомнил, банк возобновил работу всех отделений в формате пятидневного режима. "Мы вынуждены возвращаться, потому что другие банки работают, и клиенты начинают жаловаться", – пояснил глава правления.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5-е место (97,135 млрд грн) среди 75 действовавших банков.