"Ривнегаз Сбыт" разработал пятый онлайн-сервис для потребителей газа

ООО "Ривнегаз Сбыт" открыло уже пятый онлайн-сервис для бытовых потребителей газа - чат бот 7104ua в мессенджере Telegram. Сейчас онлайн-сервисами компании пользуются около 98 тыс. семей Ровенской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Ежегодно онлайн-сервисы ООО "Ривнегаз Сбыта" становятся все более популярными среди клиентов общества. Особая потребность в дистанционных возможностях, позволяющих бесконтактно получить счет, оплачивать за газ, сверять состояние лицевого счета или получить консультацию, возникла во время введенного в Украине карантина. Ведь они позволяют значительное количество вопросов решать быстро, в удобное для клиентов время и бесконтактным способом. Каждый день новыми пользователями онлайн-сервисов становятся около 140 семей Ривненщины.

"ООО "Ривнегаз Сбыт" системно разрабатывает новые возможности для пользователей газа. Современный ритм жизни вызывает спрос у общества на быстрое решение вопросов и выполнения определенных действий в удобное время. Сервисы на 104ua "ООО "Ривнегаз Сбыт" дают нашим клиентам возможность выбора - пользоваться теми сервисами, которым доверяют или считают удобными для себя", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам компании Татьяна Парфенюк.

Чат бот 7104ua в мессенджере Telegram не требует дополнительной регистрации. Для быстрого перехода в чат нужно только в поле поисковой системы мессенджера ввести 7104ua и перейти к чату.

К услугам потребителей "ООО "Ривнегаз Сбыт" предлагает такие онлайн-сервисы: личный кабинет на сайте 104.ua, чат боты Telegram 7104ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104Mobile, 104Mobile Light

Все они позволяют: