Госгеокадастр создаст реестр получателей бесплатной земли для приватизации

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра не имеет реестра лиц, которые реализовали свое право на получение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. Сейчас идет процесс создания такого реестра", – сказал Лещенко.

По словам главы ведомства, уже на старте создания этого реестра выявлены многочисленные нарушения приватизации земли, в частности реализация безвозмездного права на 2 га земли одними и теми же людьми несколько раз в разных регионах.

Лещенко пообещал опубликовать информацию об этих лицах в ближайшее время.

"Общество должно знать правду о своих "героях" и то, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", – добавил Лещенко