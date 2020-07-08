Фонд гарантирования выставит на продажу главный офис "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов Украины выставляет на продажу главный офис ликвидированного "Дельта Банка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже главного офиса банка запланирован на 16 июля. Помещение расположено в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 38. Общая площадь помещения составляет 3883,40 кв.м. Банку принадлежат 1-4 этажа многоэтажного дома, а также подвал и мезонин.

Аукцион по продаже объекта состоится в системе ProZorro.Продажи по голландской модели. Начальная цена лота - 156,269 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.