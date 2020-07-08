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Фонд гарантирования выставит на продажу главный офис "Дельта Банка"

Фонд гарантирования выставит на продажу главный офис

Фонд гарантирования вкладов Украины выставляет на продажу главный офис ликвидированного "Дельта Банка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже главного офиса банка запланирован на 16 июля. Помещение расположено в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 38. Общая площадь помещения составляет 3883,40 кв.м. Банку принадлежат 1-4 этажа многоэтажного дома, а также подвал и мезонин.

Аукцион по продаже объекта состоится в системе ProZorro.Продажи по голландской модели. Начальная цена лота - 156,269 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Фонд гарантування вкладів (1451) Дельта Банк (141)


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