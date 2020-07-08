Шмыгаль назвал преждевременным введение нового налога на земельный пай

Кабинет министров не поддерживает законопроект о введении налога для владельцев земли.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 8 июля.

"По поводу законопроекта №3131 о повышении налогов на гектар земли. Я считаю, что эта идея преждевременна, в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки у государства, увеличивать арендную плату это, наверное, не совсем корректно. Я думаю, что мы через профильное министерство, профильный комитет будем просить донести эту мысль к парламентариям, чтобы мы такое решение во время кризиса и во время сложностей с работой в аграрной сфере преждевременно не принимали", – сказал премьер.

Как сообщалось, нардепы от "Слуги народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6 тыс. гривен за пай для рядовых владельцев земли. Соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета Верховной Рады.

Основным нововведением законопроекта является введение налога на каждый гектар земли сельхозназначения. Это коснется в первую очередь 4,7 миллиона владельцев паев, которые является единоличниками – то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Авторы законопроекта считают, что на самом деле большинство этих участков сдается в аренду нелегально. Их поддерживают крупные агрохолдинги.