Шмыгаль назвал преждевременным введение нового налога на земельный пай
Кабинет министров не поддерживает законопроект о введении налога для владельцев земли.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 8 июля.
"По поводу законопроекта №3131 о повышении налогов на гектар земли. Я считаю, что эта идея преждевременна, в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки у государства, увеличивать арендную плату это, наверное, не совсем корректно. Я думаю, что мы через профильное министерство, профильный комитет будем просить донести эту мысль к парламентариям, чтобы мы такое решение во время кризиса и во время сложностей с работой в аграрной сфере преждевременно не принимали", – сказал премьер.
Как сообщалось, нардепы от "Слуги народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6 тыс. гривен за пай для рядовых владельцев земли. Соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета Верховной Рады.
Основным нововведением законопроекта является введение налога на каждый гектар земли сельхозназначения. Это коснется в первую очередь 4,7 миллиона владельцев паев, которые является единоличниками – то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Авторы законопроекта считают, что на самом деле большинство этих участков сдается в аренду нелегально. Их поддерживают крупные агрохолдинги.
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Источник: https://biz.censor.net/n3206867////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Кто бы сомневался,кому это выгодно! Эти преступные(на сегодняшний день) "агрохолдинги" и лоббируют всю эту "законодательную антиконституционную" хрень,чтобы и далее ядовитыми стоками с полей травить всех нас и экологию,и не допустить чтобы производители экологично чистой продукции им мешали травить воду и все живое в Украине.. Здесь премьера надо не только поддержать,но и отметить,что предпринятые кабмином шаги по развитию экономики за счет стимулирования внутренних резервов,выделение министра экологии,как самостоятельной единицы нашего общего выживания среди уродцев,губящих экологию и еще пытающихся за это получить НДС вместо пожизненного с конфискацией-заслуживают поддержки,т.к касаются всех,без исключения. У нас есть Основной закон и все ветви власти-которые обязаны этот закон соблюдать.Все принимаемые законы после 2014г (а их до 90%) так или иначе нарушают одну или более норм Конституции Украины и должны или приводиться в соответствие ей,или отменяться в целом. Почему-то о Конституции сразу вспоминают,когда надо уберечь свой зад от неприятности или искажают смысл содержащихся в ней норм ,чтобы провернуть что-то противообщественное или антигосударственное.Это касается как экономики(законы 2018г в энергетики,законы ЖКХ №№417,1565, и масса других примеров) Поэтому надо начинать с приведения законодательной базы в соответствие Конституции Украины,а поскольку за последние 6 лет не было принято ни одного закона,укрепляющего экономику,улучшающего общественную жизнь и соответствующего стст 1,3,8 ,13,15,16 и тп,то надо начинать с них и на деле запускать реальную экономику,а не ее цифровой фейк. Объявить на 10 лет "мораторий" на все "лохореформы"(медицина,судебная реформа и т.д),по примеру Румынии и наконец поставить "лошадь впереди телеги" .Всем добра.