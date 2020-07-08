Правительство создало Совет по вопросам цифрового развития

Кабинет министров на заседании 8 июля принял решение о создании Межотраслевого совета по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации.

Согласно пояснительной записке к постановлению, работа этого органа будет направлена на обеспечение координации действий по формированию, выполнению и реализации программ и проектов цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины, эффективная цифровая трансформация предполагает привлечение органов власти, формирующих государственную политику в разных сферах общественных отношений. Именно поэтому Минцифры инициировало создание Межотраслевого совета.

В Минцифры подчеркнули, что указанный орган также будет обеспечивать подготовку предложений и рекомендаций по эффективному использованию государственных финансов во время выполнения и реализации программ цифровых трансформаций и цифровизации, и выступит площадкой для разработки отраслевых концепций и программ цифрового развития органов исполнительной власти и местного самоуправления.

По мнению Минцифры, Межотраслевой совет также будет способствовать ускорению процессов цифровой трансформации органов исполнительной власти, переводу государственных услуг в электронную форму и преодолению коррупции.

Постановление было принято с учетом технико-юридических правок с секретариатом Кабмина.