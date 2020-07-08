"Укртранснафта" начала продавать купленную в резервы во время падения цен нефть

АО "Укртранснафта" выставило на продажу 30 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light с морского нефтяного терминала "Пивденный".

Торги пройдут 9 июля на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Компания предложила нефть по цене, привязанной к котировкам Azeri Lt FOB Supsa с учетом стоимости фрахта ($3 за тонну) и перевалки ($1 за тонну).

В компании подтвердили, что на продажу выставлена часть той нефти, что в период низких цен была закуплена у компании SOCAR.

Цена покупки официально не разглашается, по данным enkorr, она составила $29,3 за баррель. По состоянию на 7 июля, котировки нефти сорта Brent выросли до $43,5/барр. Средняя за последних 10 дней – $42 за баррель. Данные об актуальных котировках нефти сорта Azeri Light по базису FOB Supsa отсутствуют.

Если принимать во внимание разницу между текущими котировками Brent (без учета поправки на качество Azeri Light), заработок госкомпании на перепродажи 1 барреля нефти может составить $14, что равно $105 на тонне. Учитывая предложенный объем 30 тыс. тонн, заработок на перепродаже партии может составить $3,1 млн.

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Как сообщалось, в апреле "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.

Напомним, два танкера общим объемом 185 тыс. тонн поступили на МНТ "Пивденный" 21 и 24 апреля. Они были приобретены в период рекордно низких цен. Например, средняя котировка нефти сорта Brent по итогу марта составила $32 за баррель, в апреле – $19 за баррель, в мае – $29, в июне – $40 за баррель.