Кабмин выделил 1,7 миллиарда на программы развития регионов
Кабинет министров поддержал выделение 1,68 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, 80% субвенции (1,36 млрд грн) будут распределены между регионами в соответствии с численностью населения.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру регионального развития и министру финансов проконтролировать, чтобы финансирование проектов происходило вовремя.
Как указано в пояснительной записке, нераспределенный остаток субвенции после данного решения составляет 18 млн грн.
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