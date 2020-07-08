Кабмин выделил 1,7 миллиарда на программы развития регионов

Кабинет министров поддержал выделение 1,68 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, 80% субвенции (1,36 млрд грн) будут распределены между регионами в соответствии с численностью населения.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру регионального развития и министру финансов проконтролировать, чтобы финансирование проектов происходило вовремя.

Как указано в пояснительной записке, нераспределенный остаток субвенции после данного решения составляет 18 млн грн.