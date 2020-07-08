Транзит сжиженного газа через Украину упал за полгода на 25%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в первом полугодии 2020 года сократился на 25%, до 287,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (382,6 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 23%, до 237,8 тыс. тонн, через украинские порты - на 32,6%, до 49,4 тыс. тонн.

Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-июне 2020 года его транзит сократился на 21,7%, до 279 тыс. тонн.

Транзит российского газа через порт "Измаил" в январе-мае составил 46,3 тыс. тонн, через "Рени" - 3,1 тыс. По сравнению с первым полугодием 2019 года транзит СУГ производства РФ через украинские порты уменьшился на 22%.

Остальные 229,5 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 153,8 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 44,3 тыс. тонн - в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

В 2019 году транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (1,1 млн тонн).