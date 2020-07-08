Кабмин поддержал отсрочку выплаты дивидендов для "Укрзализныци", – Криклий

Кабинет министров на заседании 8 июля с целью уменьшения негативных экономических последствий от COVID-19 и внедрения карантина на финансово-хозяйственную деятельность АО "Укрзализныця" поддержал законопроект Министерства инфраструктуры о переносе выплаты компанией дивидендов за 2018-2019 годы в срок не позднее 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Общенациональный карантин, который был введен на территории Украины в связи с пандемией COVID-19, отрицательно сказался на многих сферах экономики. Железнодорожная отрасль – не исключение. С 18 марта этого года были временно остановлены пассажирские перевозки, что ожидаемо негативно сказалось на чистой прибыли "Укрзализныци". При этом компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей. Девальвация курса гривни в первом квартале также негативно отобразится на прибылях "Укрзализныци", – отметил Криклий.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что приостановление пассажирских перевозок в Украине с 18 марта 2020 года, как ожидается, приведет к негативному влиянию на чистую прибыль "Укрзализныци" в сумме до 1 млрд грн. При этом компания была обязана вернуть пассажирам значительные суммы средств за ранее приобретенные билеты (почти 300 млн грн).

Следовательно, согласно принятому решению о начислении дивидендов, "Укрзализныця" дополнительно направит 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 года в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в срок не позднее 31 декабря 2020 года. На сумму таких средств, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня.