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Кабмин сменил главу Госспецсвязи

Кабмин сменил главу Госспецсвязи

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, уволил Валентина Петрова с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, назначив главой ведомства Юрия Щиголя.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госслужбы специальной связи и защиты информации в октябре 2019 года.

Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Автор: 

Кабмін (7764) призначення (1144) звільнення (1005) Держспецзв’язок (156)


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