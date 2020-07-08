Кабмин сменил главу Госспецсвязи

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, уволил Валентина Петрова с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, назначив главой ведомства Юрия Щиголя.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госслужбы специальной связи и защиты информации в октябре 2019 года.

Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.