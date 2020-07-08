Кабмин назначил нового главу Национального фонда исследований

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, назначил Ольгу Полоцкую исполнительным директором Национального фонда исследований Украины.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно декларации кандидата на должность, ранее Полоцкая работала заведующей кафедры английского языка в Харьковском национальном университете имени Каразина, а также в ООО "Клиника репродуктивной медицины имени Академика В.И.Грищенко".

Ее муж Игорь Полоцкий владеет ООО "КРУП" и ООО "Феникс-АМП".

Как сообщалось, в начале мая Кабинет министров уволил Бориса Сорочинского с должности исполнительного директора Национального фонда исследований по собственному желанию. Он занимал эту должность с сентября 2019 года.

До назначения на эту должность Сорочинский работал старшим научным сотрудником ГУ "Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины".

Напомним, Национальный фонд исследований создан 4 июля 2018 года. Его главной функцией должна была стать грантовая поддержка исследований и разработок украинских ученых. На 2019 год для начала работы Фонда госбюджетом было предусмотрено более 260 млн грн. В бюджете на 2020 год изначально финансирование НФД было увеличено почти вдвое - до 526 млн грн, однако внесенными в апреле 2020 года изменениями эта сумма была сокращена до 300 млн грн.