"Укроборонпром" назначил нового главу госпредприятия "Антонов"

Государственный концерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов".

Соответствующий приказ гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подписал 7 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу концерна.

Александр Лось ранее занимал должность вице-президента по производству, а в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП "Антонов".

"За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта", – отмечается в сообщении.

При этом в концерне отметили, что Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года и после увольнения в июне 2020 года пытался дважды через суд восстановиться на должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

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Как сообщалось, 9 июня гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" был назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Перед этим комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов", по результатам которой пришла к выводу о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства.