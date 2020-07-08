Правительство направило 250 миллионов на жилье для военных-переселенцев

Кабинет министров Украины поддержал выделение почти 250 млн грн для 219 внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины на приобретение жилья.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, защищали независимость и территориальную целостность Украины", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Кабинет министров Украины выделил 305 млн грн на жилье военным, которые были ранены на Донбассе.

Решение предусматривает выделение 305 млн грн, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.