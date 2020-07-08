Кабмин назначил нового главу Агентства водных ресурсов

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, назначил Валентина Шлихту председателем Государственного агентства водных ресурсов Украины, установив испытательный срок сроком на 3 месяца.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Валентин Шлихта до последнего времени работал заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2018-2019 годах он возглавлял ГП "Укрхимтрансаммиак".

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июня назначил заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Михаила Хорева, а Алексея Кузьменкова – первым заместителем главы Госводагентства.

Напомним, 27 мая Кабмин назначал Кузьменкова главой Государственного агентства водных ресурсов.

При этом пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщала о назначении Кузьменкова еще 3 марта, до смены состава правительства. Однако по каким-то причинам это решение не было выполнено и, по информации на сайте Госводагентства, до конца мая его возглавлял первый заместитель главы Михаил Хорев.