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Кабмин продлил срок реализации Стратегии возрождения авиастроения на 8 лет

Кабмин продлил срок реализации Стратегии возрождения авиастроения на 8 лет

Кабинет министров продлил срок реализации Стратегии возрождения авиастроения с 2022 до 2030 года и обновил план надлежащих мер в рамках документа.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту правительственного распоряжения, вместо трансформации госпредприятия "Антонов" с дальнейшим созданием одноименного госхолдинга, которое должно было состояться до 2020 года, стратегия предусматривает "совершенствование законодательства об особенностях реформирования и превращения предприятий авиационной отрасли" до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры передало Кабмину на рассмотрение предложения поддержки авиационной отрасли Украины, которая оказалась в сложном положении из-за прекращения регулярного авиасообщения в рамках карантинных ограничений.

"С целью объективной оценки сложившейся ситуации в авиационной отрасли в условиях введенных правительством карантинных мер Министерство инфраструктуры обратилось по данному вопросу к украинским субъектам авиационной деятельности. На основании полученной информации были обобщены и подготовлены предложения к проекту плана приоритетных действий правительства на 2020 год", – говорилось в ответе министерства.

Автор: 

авіація (2243) Кабмін (7764)


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