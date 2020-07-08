Нацбанк начал принимать отчетность небанковских финансовых учреждений

Национальный банк Украины (НБУ) открыл веб-портал для представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, вебпортал уже работает в рабочем режиме, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 6 июня, на вебпортал НБУ зарегистрировано более 1500 небанковских финансовых учреждений, которые в течение марта-июня текущего года участвовали в тестировании отчетности. Они сохранят полученный в рамках тестового режима доступ к порталу.

Всем остальным учреждениям, которые еще не зарегистрировались на вебпортале, нужно пройти процедуру регистрации.

В НБУ напоминают, что сроки подачи отчетности за первое полугодие 2020 года не меняются и соответствуют действующим нормативно-правовым актам НКЦБФР.

Как сообщалось, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. В связи с этим президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Нацкомфинуслуг, полномочия которой были разделены между НБУ и НКЦБФР.