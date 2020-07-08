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Российская баржа для достройки "Северного потока-2" вошла в воды Дании

Российская баржа для достройки

Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна", способная достроить газопровод "Северный поток-2", вошла в территориальные воды Дании.

Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным последнего, судно 7 июля покинуло территориальные воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря.

Как сообщалось, накануне Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.

В датском ведомстве сочли, что оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием категорически запрещено из-за требований экологов.

Разрешение Дании позволяет использовать для строительства баржу "Фортуна", которая имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. Еще одно российское судно "Академик Черский" обладает системой DPS, которая и ранее соответствовала датским требованиям.

Работы по строительству "Северного потока-2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

В итоге швейцарская компания Allseas, основной подрядчик "Газпрома" при строительстве "Северного потока-2", заявила об остановке работ в акватории Дании – ее суда, оборудованные системой динамического позиционирования, покинули район строительства.

Автор: 

газопровід (1179) Газпром (2556) Данія (240) росія (14271) Північний потік (1082)


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Топ коментарі
+2
Ждем ответочку конгреса...
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08.07.2020 17:42
+1
Ну что же, сопротивлялись датчане как могли, и время в общем то выиграли, чтобы Штаты отвалили санкций. По крайней мере сделали больше, чем бесконечное выражение обеспокоенности и прочий бред.
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08.07.2020 18:58
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Ждем ответочку конгреса...
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08.07.2020 17:42 Відповісти
После того как Дания отказалась продать Трампу Гренландию, ей бы не выпендриваться. Но датчане вообще краёв не видят. Не исключаю военной операции Штатов против Копенгагена.
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08.07.2020 18:44 Відповісти
Не исключаю военной операции Штатов против Копенгагена.
Аналоги уже были: англичане в 1807 году сожгли столицу Копенгаген и флот нейтральной Дании, уничтожили "на всякий случай" - чтоб не достался Франции, против которой на границе была сосредоточена датская армия. Европейский политИк во всей красе.
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08.07.2020 19:49 Відповісти
Англичане любят сжигать всё у своих конкурентов под благовидными предлогами Крупнейшей морской битвой 2 мировой было потопление англичанами французского флота в Алжире в 1940г. (см. "Операция "Катапульта").
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08.07.2020 20:19 Відповісти
О, бідна Данія, п*здець всім сподіванням! (с)
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08.07.2020 18:50 Відповісти
Ну что же, сопротивлялись датчане как могли, и время в общем то выиграли, чтобы Штаты отвалили санкций. По крайней мере сделали больше, чем бесконечное выражение обеспокоенности и прочий бред.
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08.07.2020 18:58 Відповісти
Они могли еще минимум полгода потянуть до принятия военного бюджета США, где внесены новые санкции но они дали разрешение за 20 дней.
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08.07.2020 19:28 Відповісти
А смысл им уже было тянуть время, трубу мог начать строить и один Академик Черский, ему особое разрешение не нужно было.
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08.07.2020 19:32 Відповісти
Они могли еще минимум полгода потянуть до принятия военного бюджета США, где внесены новые санкции но они дали разрешение за 20 дней.
А Украина могла бы уже полгода тому прекратить транзит росс газа по своей ГТС - после окончания контракта. Не говоря уже о том, что могла бы прекратить в 2014... Это было бы куда эффективней всех датских усилий по затягиванию.
Вечно надежда на дядю в защите укр интересов
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08.07.2020 19:54 Відповісти
Гениально, лишится денег за транзит, и дать зеленый свет СП-2 который тогда бы уж точно достроили, вот это я понимаю защита украинских интересов.
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08.07.2020 20:00 Відповісти
Сделали, что смогли (учитывая что они вообще не обязаны брать во внимание наши интересы), могли бы просто отделаться выражением особо глубокой обеспокоенности. Маленькая Дания у меня вызывает больше уважения, чем фрау Риббентроп.
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08.07.2020 20:24 Відповісти
Работы еще минимум месяц не начнутся из-за нереста рыбы, но могут взять на борт конец трубы и приготовится к старту.
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08.07.2020 19:26 Відповісти
Про "взять конец на борт" мне понравилось...
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08.07.2020 19:37 Відповісти

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