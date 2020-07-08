Российская баржа для достройки "Северного потока-2" вошла в воды Дании

Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна", способная достроить газопровод "Северный поток-2", вошла в территориальные воды Дании.

Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным последнего, судно 7 июля покинуло территориальные воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря.

Как сообщалось, накануне Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.

В датском ведомстве сочли, что оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием категорически запрещено из-за требований экологов.

Разрешение Дании позволяет использовать для строительства баржу "Фортуна", которая имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. Еще одно российское судно "Академик Черский" обладает системой DPS, которая и ранее соответствовала датским требованиям.

Работы по строительству "Северного потока-2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

В итоге швейцарская компания Allseas, основной подрядчик "Газпрома" при строительстве "Северного потока-2", заявила об остановке работ в акватории Дании – ее суда, оборудованные системой динамического позиционирования, покинули район строительства.