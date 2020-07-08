Производство автомобилей с начала года упало на 36%, – "Укравтопром"

В июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники.

Об этом сообщает отраслевое объединение "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Выпуск легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%. Как и годом ранее в этом сегменте украинского автопрома работал только один завод – "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Skoda.

Производство автобусов просело на 9%, до 50 штук. В июне автобусы производили "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и "ЗАЗ".

В сегменте коммерческих автомобилей производство не происходило, как и год назад.

Напоминается также, что "АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по июнь 2020 году в Украине собрали 1886 автотранспортных средств, или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей – 1611 (-36,4%);

Коммерческих – 24 (+14,3%);

Автобусов – 251 (-36,6%).