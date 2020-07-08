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Авиакомпания МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет

Авиакомпания МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) по заказу международного туроператора Coral Travel начала чартерную программу летнего сезона 2020 года.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, на первом этапе рейсы будут выполняться в Турцию и Египет, которые уже открыли границы для украинских туристов, передает БизнесЦензор.

В частности, планируются рейсы из Киева, Харькова, Львова, Одессы и Запорожья в Анталию, из Киева, Харькова и Львова в Бодрум, из Киева в Даламан, а также из Киева, Харькова, Львова и Запорожья в Хургаду, из Киева и Львова – в Шарм-эль-Шейх.

В авиакомпании отмечают, что сейчас украинцы могут свободно без каких-либо эпидемиологических ограничений пересекать границу Турции и Египта.

"В планах туристического оператора Coral Travel в ближайшее время также расширение направлений для украинских туристов: Тунис (Энфида), Испания (Пальма-де-Майорка, Барселона)", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, по данным МИДа, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 украинцам открыт беспрепятственный въезд в 23 страны.

При этом в страны Шенгенской зоны свободный въезд закрыт, туда могут въезжать только восемь категорий граждан.

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авіація (2243) Єгипет (169) туризм (789) Туреччина (1116) МАУ (517) авіасполучення (2498)


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