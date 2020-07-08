Кабмин утвердил увеличение дефицита Пенсионного фонда на 30 миллиардов (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, внес изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год в связи с пересмотром госбюджета в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год вносятся в связи с увеличение ассигнований из государственного бюджета, а именно финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда на сумму 29,7 млрд грн (со 172,58 млрд грн 202,28 млрд грн)", – отмечается в сообщении.

Согласно внесенным изменениям, расходная часть бюджета Фонда выросла на 32,97 млрд грн.

Доходная часть бюджета Фонда в целом выросла на 32,94 млрд грн, из которых 29,7 млрд грн – средства государственного бюджета.

В министерстве уточнили, что эти средства были направлены на реализацию принятого Кабмином 1 апреля постановления №251 о повышении пенсий 80-летним лицам на 500 грн с 1 апреля, выплате единоразовой доплаты пенсионерам в размере 1000 грн, а также ежегодном перерасчете пенсий с 1 мая.

При этом уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда на 59,7 млн грн. Для этого планируется сократить численность территориальных органов Пенсионного фонда в целом на 1200 единиц (или 5% численности, утвержденной сегодня), уточнил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.