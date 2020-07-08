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Черногория отменила необходимость сдавать тесты для туристов из Украины

Черногория отменила необходимость сдавать тесты для туристов из Украины

Черногория отменила требование о сдаче теста на коронавирус для граждан Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Черногории, передает БизнесЦензор.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования", – сказано в сообщении.

На сайте Института общественного здоровья Черногории Украина также находится в списке стран, из которых въезд в Черногорию возможен без дополнительных ограничений в отношении Covid-19.

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туризм (789) Чорногорія (44) туристи (181) коронавірус (3210)


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