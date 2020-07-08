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"Укрзализныця" установит на главном киевском вокзале инфракрасные системы скрининга температуры

"Укрзализныця" установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает БизнесЦензор.

В частности, две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

"Сейчас вокзалы станции Киев-Пассажирский ежесуточно принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - отметил Юрик.

По словам руководителя компании, пассажиры с подозрением на заболевание не будут допускаться на объект, охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Кроме того, указанные системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции - от 1 до 5 м.

Сейчас "Укрзализныця" проводит закупку указанного оборудования через систему ProZorro. Первую такую ​​систему планируется установить в ближайшие недели.

Инфракрасная система контроля температуры лица сочетает в себе технологию инфракрасной тепловой визуализации и технологию видимого оптического изображения в одно целое для реализации бесконтактного измерения температуры в режиме реального времени и скрининга в местах большого скопления людей.

Такие системы широко используются в общественных местах с большим количеством людей: аэропорты, вокзалы, метро, ​​автобусные остановки, порты, школы, больницы, гостиницы, здания, супермаркеты и тому подобное.

Автор: 

вокзал (111) Київ (4688) Укрзалізниця (4779) коронавірус (3210)


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Мозги бы лучше себе установили,как АО,ООО и пр "Рога с копытами",разоряющие отрасль,так и "наб.советы"-"харчующиеся" на ней.
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08.07.2020 21:11 Відповісти

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